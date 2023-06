Kherson, en Ukraine, se bat contre les eaux et les bombes russes

KhersonKherson (Ukraine).– Valera et ses camarades ont constitué une flottille de trois bateaux pneumatiques usés. Des pansements servent de rustine sur l’un des boudins qui se dégonflait. L’équipe n’a que deux moteurs, et même un et demi si l’on considère la puissance très relative du second. Mais le groupe de volontaires est bien là, au bord de l’eau, dans cette venelle donnant sur la rue Chaikovskoho, dans le sud de Kherson, capitale de cette région méridionale de l’Ukraine. Et ils sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour porter secours aux habitant·es touché·es par les inondations.