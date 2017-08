Le prêt russe du FN récupéré par une société aéronautique active en Syrie

Mais où est donc passé le prêt russe de Marine Le Pen, qui le détient exactement et sera-t-il un jour remboursé ? Mediapart a déjà en partie raconté les rocambolesques aventures du crédit de 9,4 millions d’euros obtenu en septembre 2014 par le Front national auprès de la First Czech-Russian Bank (FCRB), un établissement qui a fait faillite en juillet 2016. Trois mois et demi avant la chute de la banque, la créance du Front national avait été frauduleusement « rachetée » par une petite société moscovite de location de voitures nommée Conti. Et l'on vient d'apprendre qu’un nouveau tour de passe-passe s’est produit : en novembre 2016, Conti a « revendu » cette dette à Aviazapchast, une société aéronautique qui, elle, a pignon sur rue. La pratique est bien rodée en Russie : elle consiste, juste avant une faillite, à récupérer au sein d'une banque les actifs sains et à laisser ceux qui sont pourris, et aussi à permettre à certains titulaires d'emprunt de ne jamais rembourser leurs dettes. À travers ce schéma, les soutiens de Marine Le Pen en Russie ont-ils trouvé la formule qui aurait pu permettre au Front national de bénéficier de dons sous couvert de prêts ?