Tel-Aviv, 10 octobre 2018. Pini Zahavi nous reçoit dans son appartement, au sixième étage d’une résidence de luxe baptisée « mer et soleil ». Du salon, la vue sur la Méditerranée est sublime. Vêtu d’un bermuda et d’un polo, Pini Zahavi offre le café. Cet ancien journaliste sportif israélien de 75 ans est l’un des agents les plus anciens et les plus puissants de la planète foot. C’est lui qui a facilité l’arrivée de la star brésilienne Neymar au PSG pour la somme record de 252 millions d’euros (lire notre enquête ici).