Le Washington Post a publié, lundi 9 décembre, des milliers de pages de documents inédits, baptisés The Afghanistan Papers, obtenus grâce au Freedom of information act (qui permet aux citoyens américains d'obtenir copie de documents émanant de leurs administrations), qui viennent éclairer la face cachée du plus long conflit armé de l’histoire américaine : la guerre d’Afghanistan, lancée en 2001 par George W. Bush au lendemain des attentats du 11-Septembre. Au menu: des centaines d’interrogatoires de personnes impliquées dans la guerre, des mémos dévoilant mensonges, corruption, coûts exorbitants, etc.