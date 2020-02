C’est une élection historique que vient de vivre l’Irlande. Pendant longtemps, la vie politique du pays a été dominée par le Fine Gael et le Fianna Fáil, deux partis issus du mouvement nationaliste irlandais, et gouvernant au centre-droit. Des années 1930 jusqu’à la crise économique de 2008, qui a frappé de plein fouet le pays, plus des trois quarts de l’électorat accordaient traditionnellement leurs suffrages à ces deux formations. Plus que jamais, cette ère est close.