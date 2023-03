La bataille de Bakhmout est devenue « un enjeu politique »

Voilà plus de sept mois que forces russes et ukrainiennes s’affrontent dans des combats particulièrement meurtriers autour et dans la ville de Bakhmout. La chercheuse Isabelle Dufour, chargée des études à l’agence Eurocrise, détaille les leçons qu’il est possible d’en tirer pour la suite de la guerre.