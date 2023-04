Le système de santé britannique au stade de l’embolie

LondresLondres (Royaume-Uni).– À bout. Après deux ans de Covid, « sur la ligne de front » comme on dit ici, les personnels soignants britanniques expriment leur ras-le-bol. Depuis l’automne 2022, de nombreuses grèves ont lieu au sein du National Health Service, le NHS. Certain·es professionnel·les, comme les infirmières, ont même fait grève pour la première fois, signe que la crise est profonde. Comme pour les chauffeurs de train, fonctionnaires, professeur·es qui ont pris la rue depuis des mois, la revendication porte sur une augmentation des salaires alignée sur l’inflation, à plus de 10 % au Royaume-Uni. Au NHS, on demande aussi plus de moyens.