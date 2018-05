Moyen-Orient: Netanyahou a les mains libres face à l’Iran

Semaine de tous les risques pour le Moyen-Orient, semaine historique pour l’aventurisme politique et militaire de Benjamin Netanyahou. Six jours avant le transfert officiel, lundi, de l’ambassade américaine de Tel-EAviv à Jérusalem, qui constituera pour lui une victoire diplomatique majeure, le chef du gouvernement israélien a remporté mardi 8 mai un autre succès capital. En annonçant qu’il avait décidé de quitter l’accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015 entre la République islamique et les « 5+1 » (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume uni + Allemagne), Donald Trump a offert à son « ami Bibi » le cadeau stratégique que le premier ministre d’Israël attendait depuis près de dix ans : l’endossement public par Washington de sa détestation de l’Iran.