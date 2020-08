Les Eaux Lagidzé, le cola préféré de Staline

Le Coca-Cola et les Eaux Lagidzé sont deux sodas conçus à la même époque. Le premier par un pharmacien américain, le second par un pharmacien géorgien. Alors que le Coca-Cola est devenu l’une des boissons les plus consommées au monde, les Eaux Lagidzé, soda préféré de Staline, n’ont pas dépassé les frontières soviétiques.