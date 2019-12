Israël: Netanyahou sous la menace de l’affaire «des sous-marins allemands»

Les électeurs israéliens sauront, mercredi 11 décembre, si le Parlement élu en septembre a réussi à désigner un député (soutenu par 61 parlementaires sur 120) pour tenter de constituer un gouvernement. Ou s’ils devront retourner aux urnes début mars – ce serait la troisième fois en moins d’un an –, avec l’espoir de voir enfin une coalition majoritaire en sortir, et accorder son soutien à un premier ministre. La société israélienne est si divisée, l’échiquier politique si fractionné par le scrutin proportionnel, et l’assemblage des coalitions parlementaires si bloqué, que la seconde option sera sans doute la bonne. Et la nouvelle consultation risque fort de déboucher sur la même impasse que les deux précédentes.