A la COP24, les Etats-Unis poursuivent leur travail de sape de l’accord de Paris

Katowice (Pologne), envoyé spécial.- Le couloir qui mène à la salle 5 des « side events » de la COP24, lundi 10 décembre en début d’après-midi, est noir de monde. Les personnes entrent au compte-gouttes et, une fois les portes fermées, des centaines de personnes sont encore dehors. « La salle est pleine, plus personne n’entre », expliquent des membres de la sécurité nerveux aux journalistes et membres d’ONG bloqués dehors.