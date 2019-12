Royaume-Uni: les travaillistes affaiblis espèrent encore priver Johnson de sa majorité absolue

Londres (Royaume-Uni), envoyé spécial– L’avenir du Brexit est en jeu, une fois de plus. Plus de 46 millions de Britanniques sont appelés jeudi 12 décembre à participer à des élections législatives décrites de manière grandiloquente par les deux principaux partis en lice comme « le scrutin le plus important organisé au Royaume-Uni à l'échelle d'une génération ».