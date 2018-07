En Espagne, des enregistrements mettent en cause l’ancien roi Juan Carlos

La monarchie espagnole continue de s’enfoncer dans les scandales. Dans une série d’enregistrements publiés par les journaux en ligne El Español et OK Diario, l’ancienne maîtresse de Juan Carlos I met en cause l’ancien roi d’Espagne – et père de Felipe, l’actuel monarque –, qui l'aurait utilisée comme prête-nom pour dissimuler une partie de sa fortune.