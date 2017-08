Parlez-vous le français de l’Onu?

12 août 2017 Par Santiago Artozqui (En attendant Nadeau)

Les institutions internationales ont intégré depuis longtemps dans leur fonctionnement la multiplicité des langues et, donc, la traduction. Néanmoins, comme chaque fois que l’on traduit, la visée est essentielle : pour quoi et pour qui traduit-on ? Y répondre permet de comprendre pourquoi le français y semble amidonné et raide comme une chemise de notable.