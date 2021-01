Royaume-Uni: des «corbynistes» revisitent l’occasion manquée de 2019

Le corbynisme était-il condamné à l’échec ? Un peu plus d’un an après la défaite de Jeremy Corbyn aux élections générales de décembre 2019, la question continue de hanter l’aile gauche du parti travailliste au Royaume-Uni. Ce n’est pas une simple histoire d’inventaire aux yeux de l’Histoire, superflue à l’heure du Brexit et du Covid. Il s’agit aussi, pour beaucoup de ces militants et journalistes qui ont publié essais et analyses ces derniers mois, de trouver comment peser en interne.