Yassin al-Haj Saleh: «Bachar al-Assad n’est pas un dictateur mais le dirigeant d’un régime génocidaire»

Le monde a-t-il oublié la Syrie ?

Dix ans après le soulèvement démocratique de 2011, la Syrie a sombré dans l’une des pires guerres du XXIe siècle, qui a fait le lit de ce monstre terroriste qu’est État islamique, également appelé Daech. Des centaines de milliers de vies ont été détruites (plus de 500 000 selon des chiffres sous-évalués), des millions de citoyens ont été jetés sur les routes de l’exil (6,5 millions, soit près d’un tiers de la population du pays selon des estimations d’ONG). Des millions d’autres ont été déplacés à l’intérieur du pays. Ruinée, dévastée, la Syrie doit aujourd’hui affronter aussi la pandémie de Covid-19.

Le dictateur Bachar al-Assad, lui, est toujours en place. Il doit la survie de son régime à l’arme de la terreur et à ses alliés russe et iranien. Pour mater la population, y compris les enfants, assassiner les espoirs, il n’a pas hésité à bombarder les hôpitaux, les écoles, à utiliser des armes chimiques. Alors que la communauté internationale brille par l’impuissance et le silence, Mediapart s’entretient dans l’émission « Un monde à vif » avec l’un des plus grands intellectuels syriens, une figure de la dissidence, l’écrivain et théoricien de la révolution Yassin al-Haj Saleh, qui lutte pour que la Syrie ne finisse pas dans l’oubli et l’indifférence. Pour que l’impunité cesse aussi.

Originaire de Raqqa, ville au nord-ouest de la Syrie devenue un symbole sinistre depuis qu’elle a été un temps capitale de l’État islamique, Yassin al-Haj Saleh a subi le régime du père, Hafez al-Assad, qui l’a emprisonné de 1980 à 1996, pour avoir été membre du Parti communiste syrien, puis il a enduré le régime du fils, Bachar al-Assad. En octobre 2013, il a rejoint une autre prison, celle de l’exil, en traversant la frontière syro-turque et en rejoignant Istanbul, comme des centaines de milliers de Syriens. Il est aujourd’hui exilé à Berlin, en Allemagne. Et sans nouvelles depuis sept ans de son épouse Samira al-Khalil, dont il ignore si elle est vivante ou morte.

En décembre 2013, cette militante des droits humains et de la révolution, ancienne détenue politique, originaire de la région de Homs, a été kidnappée par des djihadistes à Douma, alors qu’elle se réfugiait au sud de Damas pour fuir la répression du régime syrien. Elle a été enlevée en même temps qu’une autre icône de l’opposition syrienne, l’avocate Razan Zaitouneh, le mari de celle-ci, Wael Hamada, et un autre compagnon de lutte, Nazem al-Hamadi. Les quatre activistes se trouvaient dans le Centre de documentation, une ONG rattachée aux comités locaux de coordination, lorsque des hommes cagoulés ont fait irruption.

Deux écrivaines participent également à l’émission, qui se sont penchées sur l’histoire et le combat de Yassin al-Haj Saleh contre le régime des Assad, et sur le djihadisme, faisant de leur plume « un haut-parleur » pour que le monde n’oublie pas la Syrie : Justine Augier et Souad Labbize.

Justine Augier est l’autrice d’un livre impressionnant, paru aux éditions Actes Sud, Par une espèce de miracle, qui retrace la destinée de Yassin al-Haj Saleh. Ce n’est pas son premier ouvrage sur la Syrie. Cet opus succède à un premier tome tout aussi remarquable et inclassable, De l’ardeur, portrait de l’avocate Razan Zaitouneh.

Souad Labbize a traduit de l’arabe vers le français les Lettres à Samira aux éditions Lisières. Ce sont les lettres déchirantes de Yassin al-Haj Saleh à son épouse disparue, d’abord publiées sur les réseaux sociaux.

Yassin al-Haj Saleh, vous êtes l’auteur de plusieurs livres. Parmi ceux qui ont été traduits en France, Récit d’une Syrie oubliée (éditions Les Prairies ordinaires, 2015). Dix ans après la révolution écrasée par le régime criminel de Bachar al-Assad, est-ce que le monde a oublié la Syrie ?

Yassin al-Haj Saleh : De nombreuses personnes, au sein des médias, des centres de recherche et des gouvernements s’intéressent désormais moins à la Syrie du fait du Covid et d’autres problèmes. À cause de cela, l’approche de la Syrie se fait à travers le règne de la terreur qui légitime d’une certaine façon notre régime génocidaire. Car Bachar al-Assad n’est en réalité pas un dictateur mais le dirigeant d’un (de son) régime génocidaire. Avec l’intervention des États-Unis, de la Russie, de l’Iran, de la Turquie, d’Israël ou encore des forces spéciales de pays tels que la France, le Royaume-Uni et tant d’autres, le régime génocidaire est, d’une certaine façon, légitimé.

Cela rend invisibles les Syriens, les victimes, ceux qui se sont battus pour la démocratie, la liberté et le changement politique. Nous ne sommes désormais vus que comme des réfugiés, des victimes, et non pas une communauté dont l’histoire est riche en combats pour le changement et la démocratie dans le pays. J’ai donc le regret de dire qu’il s’agit de la situation actuelle, après dix ans, et que cela en dit long sur le monde. Je vois aujourd’hui qu’il n’y a pas d’alternative dans le monde, pour reprendre les termes de Margaret Thatcher. La même structure s’applique à la Syrie, il n’y a pas d’alternative à ce qui nous a été annoncé la première année, à savoir qu’il n’existe aucune option viable ou crédible face à Bachar al-Assad.

© Ed. Les prairies ordinaires © Ed. Les prairies ordinaires une cour de justice a condamné en Allemagne un tortionnaire syrien, pour les exactions commises en Syrie. Ancien membre des services de renseignement, Eyad al-Gharib, a écopé de quatre ans et demi de prison pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Début mars, en France, une plainte a été déposée pour « crimes contre l’humanité et crimes de guerre » après les attaques chimiques dans la Ghouta orientale près de Damas, attaques qui remontent à août 2013 et qui hantent nos mémoires. Est-ce le début de la fin de l’impunité pour le régime syrien ?

Yassin al-Haj Saleh : J’ai bien peur que non. C’est une bonne chose, un bon début, et cela pourrait être une leçon puissante pour les criminels de guerre en Syrie et pour ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité. Mais, selon moi, dire que c’est la première étape vers la justice en Syrie est une grande exagération.

D’après ce que je vois à travers le monde, le régime bénéficie toujours de protecteurs très puissants et aucun État ou organisme international ne se soucie de poursuivre Bachar al-Assad pour ses crimes contre l’humanité. J’espère que cela arrivera un jour, mais j’ai bien peur que le tribunal ne se concentre que sur deux individus, trois peut-être, avec le docteur et tortionnaire. C’est donc une bonne chose mais, selon moi, il ne s’agit pas d’une première étape vers la justice en Syrie, ou pour les Syriens.

Même si Bachar al-Assad a remporté une victoire militaire sur l’insurrection, la Syrie apparaît brisée, ruinée. Un tiers de la population est réfugiée à l’extérieur. Le pays ne doit sa survie que grâce à la Russie et à l’Iran, qui dirigent en sous-main. Quelle est la situation aujourd’hui ?

Yassin al-Haj Saleh : Cinq pouvoirs d’occupation sont présents sur le territoire. L’Iran est le premier. Non, tout d’abord, il y a Israël, qui occupe le territoire syrien depuis plus d’un demi-siècle ; l’Iran, depuis le début de la révolte en 2011/2012 ; puis les États-Unis, depuis 2014 ; la Russie, l’année suivante en 2015 ; et enfin la Turquie, en 2016. Nous avons de nombreux acteurs de sous-États, des mandataires représentant ces États. La Syrie est donc divisée en quatre : Idlib est dans une situation particulière, contrôlé par le groupe djihadiste HTS [Hayat Tahrir al-Cham, « Organisation de libération du Levant », ex-branche syrienne d’Al-Qaïda – ndlr] ; une autre partie du pays est dominée par les Russes et les Iraniens ; une autre est occupée par les Américains ; et le nord du pays est contrôlé par la Turquie.

Six millions et demi de nos concitoyens, soit près de 30 % de la population, vivent en dehors du pays. Ce matin, j’ai lu dans les actualités que la situation syrienne a coûté 1 200 milliards de dollards [un peu plus de 1 000 milliards d’euros, d’après un rapport de l’ONG World Vision – ndlr], soit plus de 20 fois le revenu du pays en 2010. C’est donc astronomique et le régime al-Assad va rester au pouvoir. Le pire, c’est qu’il est toujours au pouvoir. Cela signifie que nous ne pouvons pas affirmer que le pire est derrière nous. J’ai peur qu’avec la restauration du régime, le pire reste à venir. Nous pourrions assister à davantage de destructions, de pertes… Au moins un demi-million, nous avons parlé d’un demi-million de victimes en cinq ans, ce qui est probablement une sous-estimation.

Guerres civiles, répression, contre-révolution, ingérences étrangères, effondrement des États, montée en force des milices… La Syrie est-elle devenue la vitrine d’un monde arabe menacé de dislocation ?

Yassin al-Haj Saleh : Pas seulement pour le monde arabe, mais pour le monde en général. D’une certaine façon, ce qui se passe en Syrie est un exemple concret, une sorte de microcosme. Avec l’association de tous ces pouvoirs, d’un nombre aussi important d’acteurs, de sous-États et de tous ces extrêmes en termes d’expérience humaine, nous ne pouvons pas parler d’un pays défini comme étant simplement un pays arabe. Il se situe au Moyen-Orient, la région la plus internationalisée de la planète, et avec l’intervention des Américains, des Russes et autres, la situation devient mondiale.

Selon moi, la Syrie est une métaphore mondiale de l’absence d’alternatives. Nous nous trouvons dans un monde fermé et lorsqu’il n’existe pas d’alternative, nous risquons grandement l’avènement de la violence et de la terreur. Ces dernières sont le résultat, lorsque le monde est fermé comme il l’est et que nous n’avons aucun projet, aucune vision, aucun moyen de nous en sortir.

Vous avez été emprisonné pendant 16 ans dans les geôles syriennes. Comment tient-on 16 années dans les prisons d’un tel régime ? À quoi se raccroche-t-on ?

Yassin al-Haj Saleh : Je ne sais pas. J’ai été torturé au départ, puis j’ai passé la dernière et seizième année à la prison de Palmyre, un camp de torture. Mais j’étais jeune, nos conditions, si ce n’est les deux/trois premières années et les dernières années, n’étaient pas extrêmement mauvaises. J’aime lire, j’aime apprendre et ces deux activités m’ont sauvé. Je dois ma vie aux livres que j’ai lus en prison.

En Syrie, la corruption est un problème majeur car il s’agit d’une solution. Nous avons donc été en mesure d’obtenir de nombreuses choses, en payant des pots-de-vin et autres. Nous avons donc reçu des livres, des dictionnaires, plein de choses, et j’ai une dette envers ce que j’ai été en mesure de faire en prison. Si je suis en vie aujourd’hui, c’est grâce à ce que j’ai appris en prison et pas à l’université.

Yassin al-Haj Saleh : Oui, bien sûr, je n’oublierai jamais ce jour, car comme vous l’avez mentionné, je n’avais jamais pensé quitter le pays. Même lorsque j’ai quitté Douma pour Raqqa, je n’avais pas l’intention de me rendre en Turquie. La ville était de plus en plus sous le contrôle de Daech, elle est alors devenue très dangereuse et mon épouse Samira Al-Khalil était très anxieuse. Deux de mes frères avaient été enlevés par Daech. Heureusement, l’un a été libéré quelques semaines plus tard [l’autre a disparu depuis plus de sept ans – ndlr].

Le 11 octobre 2013 constitue le premier jour d’une toute nouvelle étape de ma vie, comme le jour où j’ai été emmené en prison. Je pense généralement à la relation entre la maison, la prison et l’exil comme une relation génératrice. Lorsque vous ne pouvez pas quitter la maison, c’est comme la prison, lorsque vous ne pouvez pas rentrer à la maison, c’est l’exil. Je dispose donc de toutes ces expériences et maintenant, d’une certaine façon, je suis emprisonné. Emprisonné à l’extérieur, en dehors de chez moi, au sens littéral et figuratif du terme.

L’exil, c’est le temporaire sans fin, qui dure. C’est aussi une forme d’emprisonnement que de ne pas pouvoir retourner dans son pays. Est-ce que vous l’imaginez un jour, le retour, ou plus du tout ?

Yassin al-Haj Saleh : Bien sûr. Cela fait partie de ma destinée. La boucle ne sera pas bouclée tant que ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas sûr que j’irai, je ne sais pas. Mais j’ai envie d’y aller, j’ai des gens là-bas que je dois essayer de retrouver, pour retracer toute l’histoire. Cela fait partie d’un combat très important, nous avons l’une des histoires les plus importantes au monde à l’heure actuelle. Et je veux que cette histoire soit vécue et transmise. Je veux donc… La Syrie sera donc sans aucun doute… L’histoire ne prendra fin que lorsque les étapes finales interviendront en Syrie. Je n’ai aucune garantie à ce sujet, bien évidemment, mais j’espère que cela arrivera un jour.

La guerre en Syrie, c’est des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, d’exilés, au point que le pays semble aujourd’hui privé de sa jeunesse. L’Allemagne est le pays d’Europe qui accueille le plus de réfugiés syriens, parmi lesquels de nombreux intellectuels et artistes. Dans quel état d’esprit sont les Syriens d’Allemagne ? Reviendront-ils en Syrie un jour ?

Yassin al-Haj Saleh : En ce qui concerne les conditions du retour, personne n’y retournera maintenant. Je pense que je suis pour, comme beaucoup d’autres, le fait de rester. Pas pour y retourner maintenant. Nous défendons notre droit de ne pas y retourner dans ces conditions, alors que le régime génocidaire est toujours en place. Cela fait partie de notre identité, nous sommes des réfugiés, des exilés. Nous ne retournerons pas sous le même régime qui a tué, ou est responsable de la mort de plus d’un demi-million d’individus et qui participe à l’industrie de la torture et du meurtre d’êtres humains.

Je pense que la majorité d’entre nous souhaite y retourner si nous pouvons faire pas nécessairement exactement la même chose que nous faisons ici en Allemagne, en France, en Suède ou aux Pays-Bas, mais au moins une partie de cela. Parce que ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Je n’ai jamais vu de Syriens faire une activité créatrice, que ce soit de l’écriture, la réalisation de films et autres activités artistiques, comme le théâtre, les romans et le parcours académique.

Nous ne pourrions pas accomplir un dixième de cela en Syrie, si ce n’est moins. Les jeunes, qui sont très créatifs aujourd’hui, auraient vécu une vie pleine d’obscurité en Syrie. Je pense donc que nous y retournerons, et nous sommes nombreux à vouloir rentrer, si nous sommes libres de faire ce que nous faisons aujourd’hui, ou en tout cas quelque chose qui s’en rapproche plus qu’à l’heure actuelle en Syrie.

En décembre 2013, votre épouse Samira al-Khalil a été kidnappée par des djihadistes, alors qu’elle se réfugiait au sud de Damas pour fuir la répression du régime syrien. Vous êtes sans nouvelles d’elle depuis et vous lui écrivez des lettres ouvertes. Comment on vit, supporte l’absence, la disparition de l’être aimé ? Comment on se relève ?

Yassin al-Haj Saleh : Je me demande… Je n’arrête pas de me demander ce que je fais ici. Comme lorsque j’étais en Turquie… Cela fait maintenant trois ans et demi que je suis en Allemagne. Je pense qu’il y a un lien très étroit entre l’aspect personnel et politique. Et je considère l’absence de Samira comme étant liée à une expérience très importante d’absence. Elle a été emprisonnée également, comme je l’ai été. Nous avons donc connu de nombreuses formes d’absence, au cours des 50 dernières années de règne de la famille Assad.

Je considère l’absence de Samira comme faisant partie de cette grande histoire. Bien évidemment, cela n’aide pas beaucoup, car Samira est ma femme, ma conjointe et nous nous aimons. C’est donc terrible, je souffre jusque dans mon âme lorsque je pense à ses plus de 2 300 jours d’absence. L’idée des lettres m’est venue au moment où j’ai ressenti cette expérience terrible, et j’ai eu besoin d’un moyen de lui parler.

J’ai donc écrit des articles sur elle, sur la cause et sur Razan. Et j’ai édité ses mots, des papiers qu’elle avait écrits à la main, des publications sur Facebook, son journal dans la Ghouta. Mais j’ai ressenti ensuite le besoin de lui parler directement. Et les lettres ont répondu à ce besoin. Je me définis comme le mari de Samira, c’est mon identité, et je pense que je vis avec cette situation. J’espère simplement que je ne mourrai pas comme cela.

Yassin al-Haj Saleh : Au-delà des frontières. Je suis fier d’avoir tant d’amis, à travers le monde entier. Je suis ravi et très fier de cela. Cela me procure de la force et me redonne le moral. Je suis ravi que nombre d’entre eux soient des femmes. Elles s’identifient à notre histoire, à Samira, à Razan. Elles s’identifient à toute l’histoire, elles sont plus touchées que les hommes. Quand j’ai quitté la Syrie, je ne connaissais pas du tout Souad ou Justine, et maintenant nous sommes amis. Nous travaillons ensemble et nous nous contactons pour planifier des choses. Je ne pourrais donc pas être plus heureux. Bien que la situation soit fragile, le fait d’avoir des amies telles que Souad et Justine est extraordinaire.

Justine Augier, Souad Labbize, comment vos routes ont-elles croisé celle de Yassin al-Haj Saleh ?

Justine Augier : J’ai découvert l’existence de Yassin dans un documentaire. On le voyait à Douma avec Samira, puis faire la route jusqu’à Raqqa et gagner ensuite la Turquie. C’est d’abord la personne de Razan qui m’avait interpellée et à laquelle j’ai consacré un livre. Cela a été une prise de conscience de la beauté de la révolution syrienne, de son écrasement et, derrière cela, de la grande indifférence, de la trahison du monde, qui font comme un double écrasement.

Je me suis sentie très concernée en tant qu’individu, européenne, citoyenne du monde. Quand un peuple fait une révolution, cela met en jeu des valeurs universelles : dignité, liberté, justice. Quand on est face à des crimes tels que ceux commis en Syrie et dont la connaissance est monumentale, cela rend l’inaction encore plus insupportable.

Souad Labbize : En 2011, moi qui suis tunisienne, je me suis sentie syrienne et j’ai été fortement étonnée que les Syriens descendent dans la rue, car ils ont un régime terrifiant. À Toulouse, où je vis, un collectif informel s’est mis en place, Toulouse Syrie solidarité, avec l’idée d’informer sur ce qu’il se passait en Syrie, et c’est ainsi que nous avons invité des écrivains, poètes, et que Yassin est venu.

Samira avait déjà disparu mais on pensait qu’elle allait réapparaître avec les autres disparus de Douma. Puis Yassin a commencé à lui écrire des lettres et à les publier sur les réseaux sociaux. On était dans la singularité de leur histoire et en même temps dans l’universel, je me suis alors mise à traduire ses lettres à Samira.

Samira al-Khalil et l’avocate Razan Zaitouneh ont été enlevées en même temps par le même groupe de djihadistes L’Armée de l’islam. Qui sont-elles ?

Justine Augier : Razan est une très grande figure de l’opposition syrienne, humble et discrète. Avocate à l’origine, elle a fait un travail de documentation sur les crimes du régime, cela ne semble pas grand-chose mais c’est un acte de résistance énorme car le régime syrien empêche la création d’une mémoire, d’une histoire. Elle s’est impliquée dans la révolution, a créé les comités de coordination locaux, instrument magnifique d’organisation de la révolution qui voulait recréer de la gouvernance dans les zones libérées.

C’est une femme très libre, qui appréhende le monde dans sa complexité. Comme Samira, elle n’est pas enfermée dans une idéologie. Elles l’ont payé très cher. À Douma, où elles avaient trouvé refuge, après avoir vécu dans la clandestinité à Damas, Razan s’était intéressée aux crimes de ce groupe djihadiste de L’Armée de l’islam qui a pris progressivement le pouvoir.

Samira et Razan incarnent cette opposition démocratique très ouverte qui voulait rassembler les Syriens dans leurs différences pour créer une alternative au régime. Mais cette opposition a perdu la partie. Le régime et les islamistes sont devenus des alliés objectifs pour la faire disparaître.



