Enquête sur Jean-Luc Brunel, l’ami français de Jeffrey Epstein

Le trajet en jet entre l'aéroport parisien du Bourget et celui de Teterboro (New Jersey), Jeffrey Epstein l'a fait de nombreuses fois ces derniers mois : le financier de 66 ans, retrouvé mort samedi 10 août dans sa cellule d'une prison de Manhattan, avait l'habitude des pérégrinations entre ses nombreux domiciles et d'autres lieux de villégiature.