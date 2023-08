Série Épisode 18 EP. 18 1973, année charnière

« Soleil vert » ou la métaphore du dérèglement climatique

Personne ne parie un centime sur le succès de « Soleil vert » à sa sortie en avril 1973 : le film a trop de défauts et l’histoire paraît invraisemblable : New York en 2022 étouffant sous la chaleur, et luttant pour survivre alors que toutes les ressources naturelles sont épuisées sur la planète. Cinquante ans plus tard, ce film est devenu culte : il marque la prise de conscience écologique de l'époque.