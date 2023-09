L’écrivain Robert Menasse romance les négociations d’adhésion des Balkans à l’UE

DansDans La Capitale (Verdier, 2019), Robert Menasse tentait un pari, celui de livrer un roman choral, vivant et documenté, depuis les arcanes de cette eurocratie bruxelloise que l’on dit si terne et insipide. Au cours d’une résidence d’un an dans la capitale belge, il s’était intéressé à l’un des départements les plus anecdotiques de la Commission européenne, sans véritables compétences face aux États membres : la « DG » culture, qui se trouvait chargée d’imaginer une commémoration pour les 60 ans de l’exécutif européen.