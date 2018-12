Brexit: L'UE "prête à étudier" de nouvelles garanties pour Londres-projet

13 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'Union européenne "se tient prête à étudier si de nouvelles garanties peuvent être apportées" aux Britanniques sur la question du "backstop" et plus généralement sur l'accord de Brexit, selon un texte en six points que prépare l'UE.