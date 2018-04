Contre les armes chimiques, un volontarisme tardif

La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé, samedi avant l’aube, une série de frappes contre la Syrie. Les cibles des missiles de croisière et missiles air-sol tirés par les avions de combat et les navires des trois pays étaient toutes liées, selon Paris, Washington et Londres, au complexe militaro-industriel produisant les armes chimiques utilisées depuis plusieurs années par le régime de Damas. Et employées une nouvelle fois, le 7 avril, contre la localité de Douma, près de Damas, faisant une cinquantaine de morts et près de 500 blessés.