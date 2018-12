L’Arabie saoudite continue de passer entre les gouttes de l’affaire Khashoggi

Pour un pays en grande partie désertique, l’Arabie saoudite maîtrise à merveille l’art de passer entre les gouttes. Plus de deux mois après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul, l’affaire est lentement en train d’être rangée au rayon des pertes et profits malgré une condamnation, pour l'heure symbolique, par le Sénat des États-Unis. Le magazine américain Time a beau avoir sacré la victime « personne de l’année », ainsi que l’ensemble des journalistes harcelés dans le monde, les amis du royaume saoudien semblent s’être passé le message : on ferme le rideau.