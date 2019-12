A Hong Kong, les contestataires dénoncent et dessinent

Hong Kong (Chine), envoyé spécial.– En temps normal, la vie de l’université baptiste de Hong Kong est rythmée par les va-et-vient des étudiants et des professeurs, par les heures de cours et les moments de détente caractéristiques d’un campus. Le lieu bouillonne de vie dans un cadre magnifique : au nord se détache la roche du Lion, un sommet de 495 mètres dont le pic fait penser à l’animal sauvage et qui est l’un des symboles de Hong Kong – on évoque ainsi « l’esprit de la roche et du Lion » pour rendre hommage aux générations de Hongkongais qui ont bâti cette ville-État.