Trois djihadistes français tués en Afghanistan

La présence de Français dans les rangs de l’organisation État islamique (EI) en Afghanistan apparaît au grand jour. Les autorités afghanes, interrogées par Le Monde, ont indiqué que des frappes, menées le 9 avril avec les forces américaines dans le nord du pays aux confins des provinces de Faryab et de Jawzjan, avaient coûté la vie à « une dizaine de membres de l’organisation État islamique, dont un citoyen français ». Le ministère de la défense afghan a ajouté qu’« un homme et une femme de nationalité française étaient également morts récemment dans des affrontements dans le même secteur » à la frontière avec le Turkménistan et l’Ouzbékistan.