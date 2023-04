Pourquoi la France doit accueillir les femmes afghanes

Nos invitées :

Raha Sepehr , artiste ;

, artiste ; Solène Chalvon-Fioriti , journaliste, réalisatrice ;

, journaliste, réalisatrice ; Delphine Rouilleault, directrice de France terre d’asile.

Sollicité par Mediapart, le ministère des affaires étrangères soutient que la France « a accordé accueil et protection à un grand nombre de journalistes afghans menacés en raison de leur activité, conformément aux engagements du Président de la République du 16 août 2021 ». « Nous avons renforcé les moyens des ambassades de Téhéran et d’Islamabad afin de traiter les demandes d’Afghanes et d’Afghans qui cherchent à se mettre à l’abri en France. Ce travail est effectué en étroite coopération avec le ministère de l’intérieur s’agissant des visas aux fins de demandes d’asile », poursuit le ministère, refusant de commenter le cas précis de Huma Ahadi, réfugiée au Pakistan et dans l’attente d’un visa pour la France depuis près d’un an.

Le Quai d’Orsay ajoute que, comme l’a annoncé la ministre Catherine Colonna, un centre de soutien spécialisé sera mis en place, dans les prochains mois, pour renforcer les postes consulaires les plus sollicités. « Nous continuons à apporter une attention particulière à la situation des journalistes, mais aussi des femmes afghanes qui sont particulièrement menacées », ajoutent les services du ministère, assurant qu’ils « s’efforcent de traiter ces situations de manière prioritaire ». En attendant, de nombreuses femmes afghanes survivent dans la précarité et dans des conditions de vie particulièrement difficiles en Iran comme au Pakistan.