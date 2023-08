Tunisie : l’obsession migratoire rend l’Union européenne aveugle

LundiLundi 14 août au matin, au moins cinq personnes sont mortes dans le naufrage de leur fragile embarcation et 23 ont été secourues. Le bateau transportait 35 candidat·es à l’exil et avait quitté le rivage près de Sfax une heure plus tôt. Dans la nuit du 11 au 12 août, ce sont deux accidents, l’un dans la Manche, l’autre à 120 mètres des côtes tunisiennes, qui ont endeuillé des dizaines de familles. Dans les vingt-quatre heures précédant ces deux drames, le navire de sauvetage de SOS Méditerranée, l’Ocean Viking, en sauvait 623 au cours de 15 sauvetages différents effectués entre la Tunisie et l’île italienne de Lampedusa.