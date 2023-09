« Tant« Tant que le courage est là », Chowra Makaremi a de l’« espoir », celui que l’un des régimes les plus durs au monde, la République islamique d’Iran, et son projet théocratique totalitaire tombent. Elle explique d’emblée d’où elle parle : elle est anthropologue et chercheuse au CNRS, travaille sur l’Iran depuis des années, attachée aux émotions collectives et aux contre-archives pour ce qu’elles racontent du passé et du présent. Mais Chowra Makaremi est aussi une femme qui « vient des marges de l’identité iranienne » à travers son histoire familiale, « des marges où ont été relégués tous ceux qui ont participé à la révolution de 1979 et qui ont été exclus au moment de la constitution de la République islamique, ceux qui ont été supprimés par la mort ou le silence ».