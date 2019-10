Taxer les riches: aux Etats-Unis, l’idée fait son chemin

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Le graphique a été relayé en masse, abondamment commenté, cité en exemple de l’avidité des très riches Américains. Il s’agit d’une animation mise en ligne par le New York Times, à l’occasion de la sortie aux États-Unis d’un livre intitulé The Triumph of Injustice (« Le triomphe de l’injustice »). Un graphique troublant et redoutablement efficace, qui prouve combien le système fiscal américain est devenu insupportable. Il décrit l’évolution du taux d’imposition des Américains en fonction de leurs niveaux de revenus depuis cinquante ans.