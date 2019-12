Climat: le grand enfumage de l’industrie aéronautique

Quatre cent vingt-trois nouveaux aéroports étaient en cours de construction en 2017, dont 58 en Europe ; 121 pistes supplémentaires, dont 28 sur le continent européen. Les chiffres datent de deux ans. Certes, un essoufflement semble se dessiner, selon le rapport 2019 du Center for Aviation (CAPA). « Le nombre de projets et le montant des dépenses d’investissement dans les aéroports existants et nouveaux n’augmentent pas de manière substantielle », note le rapport, du moins pas autant que les « besoins » estimés par les organisations industrielles. « Tout porte à croire, du manque de volonté politique aux défis environnementaux et à la croissance des compagnies aériennes, que la construction de nouveaux avions continuera de ralentir », ajoute CAPA.