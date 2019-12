Volkswagen suspend son activité en Algérie

La mise en détention du partenaire algérien de Volkswagen, Mourad Oulmi, depuis juin dernier, est aussi l’une des raisons principales justifiant la décision du constructeur automobile, qui semble ne plus vouloir être associé à une affaire de corruption. D’ailleurs, la dépêche précise que le constructeur allemand n’avait aucune connaissance d’une quelconque enquête à l’encontre de Volkswagen AG, une manière de se démarquer de cette affaire qui risque de ternir l’image de la marque allemande. Mais plus que l’affaire de corruption touchant son partenaire local, Volkswagen met en première ligne l’instabilité politique qui obstrue toute visibilité sur l’évolution de la situation, d’où la décision de « suspension temporaire » et non pas d’arrêt définitif de ses activités en Algérie.