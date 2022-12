La France annonce la fin de sa dernière mission militaire en Centrafrique

La France a annoncé le 15 décembre la fin effective de sa dernière mission militaire en Centrafrique, la Mislog. La ministre centrafricaine des affaires étrangères revenait en septembre sur cette mission, sa fin annoncée, et plus généralement sur le climat de tensions et d’incompréhensions qui règne entre Paris et Bangui.