«Comment croire que les excuses de Facebook soient sincères?»

Le scandale touchant Facebook, lié au siphonnage de données réalisé par Cambridge Analytica, a connu son point culminant la semaine passée avec les auditions de Mark Zuckerberg à Washington. Devant une commission du Sénat, puis devant la Chambre des représentants, le cofondateur et directeur du réseau social a multiplié les excuses et les promesses d’amélioration, tout en ne se disant pas totalement opposé à parler de régulation. L’analyse de Solange Ghernaouti, spécialiste en cybersécurité à l’Université de Lausanne et fine connaisseuse des géants de la technologie et des stratégies numériques.