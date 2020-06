Avec le Covid-19, la Russie constate ses fractures sociales

Astrakhan et Togliatti (Russie), envoyé spécial.– À la veille du confinement en Russie, fin mars, on pouvait lire un peu partout un sombre présage : « Nous avons plus peur de la crise économique que du virus lui-même. » Dix semaines plus tard, alors que l’épidémie semble avoir passé son pic – officiellement 6 000 décès pour presque 600 000 cas positifs –, la phrase résonne avec encore plus d’acuité.