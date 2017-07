Istanbul (Turquie), de notre correspondant.- L’événement était attendu depuis des mois. Tous les moyens publics avaient été mobilisés pour faire du premier anniversaire de l’échec du putsch du 15 juillet 2016 en Turquie la célébration du triomphe du président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan sur ses adversaires. Pourtant, le discours du chef d’État samedi soir, à Istanbul, à l’entrée du pont du Bosphore, où 32 civils et deux policiers avaient péri un an plus tôt sous les balles de militaires putschistes, n’avait pas le ton apaisé et bienveillant d’un homme politique au faîte de sa puissance.