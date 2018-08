«L’Europe n’est pas la destination privilégiée des migrants africains»

Six pays européens, dont Malte où l’Aquarius a accosté mercredi 15 août, vont accueillir les 255 migrants recueillis par le navire humanitaire et les autorités maltaises. Pour comprendre les mouvements de population au départ de l’Afrique et à l’intérieur du continent, Mediapart a interrogé trois chercheuses. Entretien.