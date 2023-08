Migrations : les relations troubles de l’Union européenne avec les autocrates soudanais

QuandQuand on dîne avec le diable, il faut une longue cuillère, dit-on. Et de très bonnes raisons. L’Union européenne et ses États membres étaient en droit, ont-ils jugé en 2014, de s’asseoir à table avec le régime d’Omar al-Bachir, le dictateur soudanais recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité et génocide. Mais il n’est pas sûr qu’ils aient choisi la bonne taille pour la cuillère.