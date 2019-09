L’Elysée se retire d’une conférence organisée par la Ligue islamique mondiale

Tout était réglé comme du papier à musique pour en faire l’un des événements marquants de la rentrée : mardi 17 septembre, une grande conférence internationale pour la paix et la solidarité réunissant de hauts responsables juifs, chrétiens et musulmans devait se tenir au palais Brongniart à Paris. Mieux, Emmanuel Macron était inscrit au programme pour ouvrir les débats et son premier ministre Édouard Philippe le clôturer. Enfin un dialogue interreligieux apaisé sous le haut patronage de l’État : mabrouk, mazel tov, félicitations !