Le gouvernement socialiste portugais, soutenu par la gauche radicale et les communistes, a présenté son budget 2019. Avec un déficit réduit à 0,2 % du PIB, le gouvernement prévoit plusieurs mesures sociales : augmentation de 3 % du salaire moyen de la fonction publique, investissement public porté à 2,3 % du PIB, construction de cinq nouveaux hôpitaux et élargissement de la protection sociale des familles. Des mesures permises par la bonne santé de l'économie et la forte baisse du chômage prévue.