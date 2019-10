Au Mali, l’armée paie par le sang la faillite de l’Etat

Une fois de plus, l’armée malienne a été surprise par une attaque d’envergure dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre, dans le centre du Mali. Des dizaines d’éléments armés ont attaqué deux camps militaires, celui de Mondoro et celui de Boulikessi. Ce dernier camp, situé tout près de la frontière avec le Burkina Faso, abritait des militaires maliens sous commandement de la force conjointe du G5-Sahel, qui réunit sur le papier les armées du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina et de la Mauritanie.