Pour les Tunisiens, la hausse des frais d’inscription s’ajoute à la crise du dinar

Tunis (Tunisie), de notre correspondante.- « Avec cette annonce du gouvernement français, nous n’avons pas vraiment de recours possible mais ça commence à être compliqué. » Nouhed Melaouah est cadre dans une compagnie aérienne et mère de deux filles qu’elle veut voir étudier en France. La première vient de partir étudier en master après avoir fait sa licence en Tunisie, l’autre va passer son baccalauréat et partir juste après. La très forte hausse des frais d’inscription annoncée par le gouvernement français complique encore ses calculs.