Milliardaires, banques russes ou corruption: les étranges financements de l’extrême droite européenne

[[lire_aussi]]Dans d’innombrables enquêtes, Mediapart a documenté les étranges financements du Rassemblement national, via notamment des banques russes. S’appuyant sur un rapport publié par l’organisation indépendante Corporate Europe Observatory (CEO), Bastamag présente une étude, avec un prisme plus large, soulignant que les financements de beaucoup d’autres mouvements d’extrême droite en Europe sont tout aussi étranges, qu’il s’agisse de la Ligue de Matteo Salvini en Italie ou de l’AfD allemande, et bien d’autres mouvements encore.