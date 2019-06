En Algérie, la société civile s’organise pour contrecarrer les plans du régime

Une étape importante a été franchie ce samedi 15 juin en Algérie au lendemain du 17e vendredi consécutif de manifestation, marqué par une mobilisation toujours aussi exceptionnelle à travers le pays réclamant « le départ de tout le système ». Trois collectifs regroupant plus de 70 associations, organisations et ordres professionnels, ont réussi après des mois, des semaines de négociations, à se mettre d’accord sur une feuille de route pour une sortie de crise et une transition démocratique digne de ce nom.