Iran: un second chercheur français emprisonné

Le 5 juillet, l’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, directrice de recherche du Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences-Po, était arrêtée dans son appartement de Téhéran. Mais on ne le saura que le 25 juillet quand ses collègues comprendront qu’elle a disparu en ne voyant plus du tout d’activité de sa part sur la messagerie WhatsApp et que la faction réformatrice du régime fera « fuiter » l’information sur sa mise en détention.