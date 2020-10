En Bolivie, les jeunes en campagne

17 octobre 2020 Par Alice Campaignolle

La Bolivie vote dimanche. C’est le deuxième scrutin présidentiel et législatif en un an, après le fiasco de celui de l’an passé, marqué par des soupçons de fraude, des manifestations et le départ en exil du président sortant Evo Morales, dont les partisans ont dénoncé un coup d’État. Les 18-30 ans sont la clé de cette élection.