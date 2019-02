Le centre en arbitre du prochain Parlement européen

18 février 2019 Par Par Agence Reuters

Les deux principaux groupes du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE, centre-droit) et les Socialistes et démocrates (SD), perdraient des points au bénéfice de l’extrême droite et du centre, en position d'arbitre, aux élections européennes de mai, selon une étude du Parlement.