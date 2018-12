Dans les médias du monde, la Chine veut raconter sa propre histoire

« Notre but est de rapporter les nouvelles avec une perspective chinoise. Nous voulons nous différencier des médias occidentaux, en adoptant une vision plus large et en couvrant les régions et les thèmes négligés par ces derniers. » C'est ainsi que CGTN, un groupe médiatique chinois, se vend dans une annonce d'emploi publiée récemment. Il s'agit de l'un des 300 postes qu'il s'apprête à créer dans son nouveau hub européen à Londres. Environ 90 ont déjà été mis au concours, générant plus de 6 000 postulations. Les salaires sont bien au-dessus des prix du marché.