L’affrontement des artilleries en Ukraine

UnUn canon ou un lance-roquettes multiple monté sur un engin chenillé ou un camion, ouvrant le feu vers l’horizon : voilà l’une des images les plus fréquentes du conflit entre l’Ukraine et la Russie depuis 2014. Et avec l’invasion déclenchée le 24 février 2022 par la Russie, elle n’a fait que se renforcer. Mais derrière cette récurrence se cachent des changements de détail, parfois à peine perceptibles aux spécialistes, et qui pourtant signifient beaucoup pour la compréhension du conflit.