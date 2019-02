Pillages, exactions et déplacements de population: le triste bilan de l’occupation turque à Afrin

Au moment où la Turquie se dit prête à envahir le nord-est de la Syrie pour en chasser l’administration autonome kurde qui la gouverne, témoins et ONG dressent un sombre bilan de la précédente intervention turque en territoire syrien, il y a un an, à Afrin. L’enclave kurde est désormais occupée par les troupes d’Ankara et divers groupes armés syriens.