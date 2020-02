Primaire démocrate aux Etats-Unis: «Medicare for all», sujet de discorde majeur

Las Vegas (Nevada), de notre envoyé spécial. – Erika Saucedo sort à peine du boulot : elle a encore sa tenue de travail, le pantalon à petits carreaux et la blouse blanche, la tenue d’une commise de cuisine. La jeune femme prend sagement sa place dans la file d’attente. Devant elle patientent des cuisiniers, des serveurs et des barmaids des hôtels et des casinos de Las Vegas, une des capitales mondiales du jeu.