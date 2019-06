Symbole tragique de l’Egypte post-2011, Mohamed Morsi meurt au tribunal

Le Caire (Égypte), de notre correspondante.– Dans ses habits blancs de condamné, l’homme de 67 ans affublé d’ailes s’échappe de sa cage, au-dessus d’une foule haineuse de policiers impuissants. En quelques traits, ce dessin de Mahmoud Abbas, caricaturiste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, résume le destin tragique du prisonnier le plus célèbre d’Égypte, qui n’avait plus que la mort comme horizon. En plein procès, l’ex-chef de l’État s’est effondré derrière le grillage et la vitre insonorisée du box des accusés, au moment où les juges quittaient la cour. Certains y ont vu le symbole d’une justice égyptienne dont le seul objectif est désormais de broyer ceux qui sont amenés devant elle.